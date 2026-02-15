logo pulso
Seguridad

En Morales, capturan a par de presuntos asaltantes

Por Redacción

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
En Morales, capturan a par de presuntos asaltantes

Dos presuntos asaltantes que operaban en la colonia Morales, que tienen amplios antecedentes penales, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de que a una víctima le quitaron con lujo de violencia la bicicleta en que se desplazaba. Debido a sus antecedentes, a los individuos se les considera objetivos prioritario.

Los hechos ocurrieron en las calles Cobre y Estaño de la mencionada colonia, sitio donde fueron detenidos en flagrancia Juan "N", quien contaba con una orden de aprehensión vigente por robo calificado, así como Aarón "N", ambos de 32 años de edad, con antecedentes por robo calificado y por abuso sexual.

Los presuntos despojaron a la víctima de una bicicleta bajo amenazas,  por lo que fueron ubicados de manera inmediata, por las autoridades estatales una vez que la parte afectada solicitó el auxilio correspondiente.

Dichas personas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. Cabe señalar que, dichos sujetos podrían estar vinculados también a delitos patrimoniales en el sector poniente de la capital, en su modalidad de robo y daños.

