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En prisión, conductor que dio muerte a mujer

Por Redacción

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
En prisión, conductor que dio muerte a mujer

La Fiscalía General del Estado logró que un Juez de Control impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de José Antonio "N", por su probable responsabilidad de haber atropellado a varias personas en la comunidad El Xoconostle, en donde una mujer falleció y varias más resultaron heridas.

Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2026, en la comunidad referida perteneciente a Villa de Zaragoza, cuando el imputado conducía un vehículo Nissan Tiida de forma temeraria sobre la carretera a Rioverde y se salió del camino, impactando a varias personas.

Como resultado, una víctima perdió la vida; otra sufrió una fractura que pusieron en riesgo su integridad y dos menores de edad, con lesiones que no ponen en peligro la vida.

La Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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Posteriormente, la PDI cumplimentó la orden de aprehensión y puso al imputado a disposición de la autoridad judicial.

En continuación de la audiencia, Agentes Fiscales, mediante datos de prueba sólidos, obtuvieron la vinculación a proceso de José Antonio "N", por los delitos mencionados, así como la prisión preventiva justificada como medida cautelar y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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