Encarcelados por robo, amenazas y allanamiento

Por Redacción

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Derivado de la respuesta oportuna a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer por presunto robo, a un hombre y una mujer por presuntas amenazas, y a uno más por presunto allanamiento, esto en las colonias Jardines del Valle y San Rafael.

Policías femeninas acudieron a un supermercado en Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento relató que una mujer intentó sustraer mercancía sin pagar, manifestando que era su deseo proceder legalmente en su contra. Las oficiales se acercaron con la señalada, quien después de ser entrevistada se identificó como Citlali "N" de 32 años, a quien le encontraron productos para bebés, del área de deportes, farmacia y comestibles.

Por otro lado, en el estacionamiento de un supermercado en Circuito Potosí Oriente, a la altura de la colonia San Rafael, policías soledenses se presentaron con una persona quien señaló a un sujeto y una mujer, quienes lo amenazaron para despojarlo de sus pertenencias, teniendo contacto con los reportados quienes dijeron llamarse Juan "N" de 42 años e Isela "N" de 31, encontrándole al primer mencionado un objeto de plástico similar a un arma de fuego y un cargador desabastecido.

Finalmente, oficiales municipales se presentaron con el propietario de una casa en la calle Guadalajara, en la colonia Nuevo Foresta, quien les hizo saber que un sujeto entró sin su permiso, pidiendo proceder legalmente en su contra; en el interior del inmueble, servidores públicos tuvieron contacto con quien dijo llamarse Luis "N" de 40 años.

A los cuatro les dieron a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, amenazas y allanamiento, respectivamente, y después fueron presentados ante la FGESLP, donde se determinará su situación legal.

