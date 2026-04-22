Encuentran a menor reportada como extraviada
Oficiales de la Guardia Civil Municipal localizaron a una menor de 13 años de edad que contaba con reporte de extravío, misma que fue reunida con su familia, garantizando en todo momento su integridad.
El hecho se originó al atender un reporte ciudadano realizado por la madre de la adolescente, quien informó que al acudir a recogerla a la secundaria donde estudia, ubicada en la colonia 21 de Marzo, no logró localizarla, ya que la menor no se encontraba en el plantel, lo que generó la activación de los protocolos de búsqueda.
De inmediato, agentes municipales desplegaron un operativo en la zona, realizando recorridos para dar con el paradero de la menor.
Derivado de estas acciones, la adolescente fue ubicada deambulando sobre las calles Lanzagorta y Negrete, en la colonia 21 de Marzo, donde oficiales confirmaron que coincidía plenamente con las características proporcionadas en el reporte.
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Posteriormente, la menor fue resguardada y trasladada para recibir atención integral por parte de personal especializado, siguiendo los protocolos correspondientes para su protección, y fue reunida con su familia.
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