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Está grave, individuo baleado en Ciudad 2000

Hampones le dispararon en la Cerrada de Aretes y enseguida huyeron

Por Redacción

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Está grave, individuo baleado en Ciudad 2000

En la colonia Ciudad 2000 un hombre resultó gravemente herido luego de ser baleado por sujetos armados, los cuales lo sorprendieron en un domicilio de la Cerrada de Aretes en donde lo acribillaron y posteriormente se dieron a la fuga.

El hecho tuvo lugar cerca de las once de la mañana de este martes, en que el afectado se encontraba dentro de la cerrada referida, ubicada sobre la calle 70, entre los andadores De los Chabacanos y De los Olivos de la colonia Ciudad 2000, perteneciente a Villa de Pozos.

Según testigos, de pronto arribaron varios individuos que sorprendieron al hombre disparándole en repetidas ocasiones sin darle tiempo a nada, enseguida huyeron dejándolo tirado en el piso.

Al darse cuenta de lo ocurrido, los vecinos pidieron ayuda y al lugar se desplazaron los paramédicos, que luego de darle atención prehospitalaria lo llevaron a una clínica del Seguro Social y su estado se reportaba grave ya que presentaba diversos impactos de bala.

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Elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos aseguran el área para que se hiciera una inspección por parte de los peritos de la Vicefiscalía Científica, quienes recogieron varios casquillos que serán integrados a las indagatorias.

La Fiscalía General del Estado ya abrió la carpeta de investigación sobre el ataque armado y se esperaba que el afectado estuviera en condiciones de declarar para que pudiera aportar mayores pistas sobre los responsables para dar con su paradero. 

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