Exhibe CEDH vejaciones contra un detenido en Matehuala

En febrero del 2021, un hombre dedicado a realizar malabares fue detenido por la policía estatal y remitido a la barandilla de Matehuala, donde fue golpeado y acosado sexualmente por oficiales municipales, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por ello, el organismo autónomo local emitió la Recomendación No. 13/2024 a Raúl Ortega Rodríguez, presidente municipal camelense.

De acuerdo con el expediente a 4VQU-0012/2021, el 12 de febrero del 2021 el joven fue detenido por alterar el orden público por parte de la policía estatal, quienes lo llevaron a la comandancia estatal, pero luego lo trasladaron a la barandilla municipal.

Una vez en la sede local, donde permaneció cerca de dos horas, un policía lo sacó al patio donde más policías se acercaron y comenzaron a golpearlo con el tolete y con un cable, le pegaron en el rostro, la espalda, estómago y glúteos.

Como parte de las vejaciones, lo acosaron sexualmente con la macana, lo voltearon de espalda y lo golpearon. Posteriormente obtuvo la libertad, sin pagar multa ni ser certificado médico.

"Me bajaron y me metieron a las celdas y yo me puse a cantar, y pasaron alrededor de dos horas y en eso un policía me dijo a ver hijo de tu pinche madre (sic) y yo me salí porque me dijeron que me saliera al patio y en eso 5 policías me empezaron a golpear", narró la víctima.