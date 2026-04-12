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Explosión de gas acaba con vivienda

Se acumuló el combustible en un tanque de cinco kilos, en La Constancia

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Explosión de gas acaba con vivienda

Una vivienda de la colonia La Constancia, en Soledad de Graciano Sánchez, quedó reducida en escombros al explotar un tanque de gas de cinco kilos ante la acumulación del combustible, dos personas resultaron lesionadas y hubo daños también en algunas casas aledañas.

La explosión tuvo lugar en el número 101 de la calle Acanto, alrededor de las diez de la noche del viernes, cuando repentinamente los vecinos escucharon un gran estruendo que cimbró toda el área.

Al salir se percataron que la vivienda ya estaba totalmente derrumbada y había gritos entre los escombros, por lo que se aproximaron a prestar ayuda.

Dos hombres resultaron lesionados, uno quedó atrapado en los escombros y fue rescatado por los vecinos, siendo ambos trasladados en vehículo particular para que recibieran atención médica requerida.

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Uno de los lesionados fue identificado como Christopher Noyola Flores de 32 años de edad, al que se le levó al Hospital Central.

Ante el llamado de auxilio, al sitio acudieron socorristas de diversas corporaciones como Protección Civil Estatal,  Protección Civil de Soledad y los Bomberos Metropolitanos a fin de prestar el apoyo correspondiente, incluso también participaron agentes policiales.

Los bomberos y Protección Civil determinaron que la causa de la explosión había sido la acumulación de gas LP en un cilindro de cinco kilos, el cual fue retirado del lugar.

A consecuencia del estallido la vivienda se derrumbó completamente y también resultaron afectadas las casas aledañas, así como algunos vehículos estacionados junto a la banqueta.

Los socorristas removieron los escombros para cerciorarse que no quedara nadie atrapado para en su caso prestarle ayuda pero ya no fue así.

Se realizó el acordonamiento en el área y el personal de Protección Civil y Bomberos se dedicaron a realizar una inspección para evaluar los daños materiales y evitar a futuro otros accidentes derivados del hecho.

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