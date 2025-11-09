Fallece conductora de camión al chocar contra un tráiler

Conductora de un camión de transporte de personal perdió la vida la chocar por alcance contra un tráiler cuando circulaba por la carretera a México, sufrió lesiones en todo el cuerpo que le provocaron una muerte casi instantánea.

El hecho ocurrió cerca de las 05:30 de la mañana de este sábado, cuando el camión de transporte de personal, un Mercedes Benz de color blanco, con número económico 215SL de la empresa DM Control, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera.

Justo al pasar el puente del Libramiento Oriente, en el kilómetro 185, chocó de frente contra la parte posterior del remolque de un tráiler de la empresa Unitrasa, que circulaba en la misma dirección.

Al final el camión terminó incrustrado en la parte trasera del tráiler, por lo que de esta forma la joven conductora presentó múltiples lesiones y cuando fue revisada por los paramédicos por desgracia ya estaba sin vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los socorristas de Villa de Pozos y de la delegación La Pila, atendieron a los usuarios el camión y cinco tuvieron que ser llevados a distintos hospitales a recibir atención, mientras que seis más fueron valorados en el lugar y sólo requirieron un pase médico por parte de la aseguradora para que acudieran a atenderse por cuenta propia.

El área del accidente fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo de la conductora, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares.

El caso fue remitido ante el Ministerio Público para que se realizaran las diligencias e investigaciones legales, por ahora se desconoce si el chofer del tráiler fue presentado ante esa autoridad o se retiró del sitio al momento del hecho.