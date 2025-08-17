logo pulso
El globo de papel más grande del mundo presume de 150 años

Fotogalería

Seguridad

Fallece joven al estrellarse contra un árbol

Circulaba en moto por la Av. México cuando sobrevino el accidente

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Un joven motociclista perdió la vida de manera trágica, al derrapar su cuerpo se pegó contra un árbol en la avenida México y se causó fuertes lesiones que le causaron la muerte de forma inmediata.  

   El accidente tuvo lugar alrededor de las nueve y media de la noche del viernes, en que el ahora occiso se desplazaba a bordo de su motocicleta por la avenida México, en dirección a la carretera a Matehuala.

   Fue a la altura de la calle de Chiapas, en donde él perdió el control de la dirección y de esta forma derrapó desplazándose sobre el pavimento.

El joven se pegó de lleno contra un árbol ubicado en el camellón central, mientras que la motocicleta continuó sin control quedando a unos 17 metros más adelante.

   Testigos pidieron auxilio y al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al infortunado pero se percataron que ya se encontraba sin vida víctima de los golpes que presentaba.

   Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo del infortunado para su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, una vez realizadas las diligencias legales ante el Ministerio Público.

