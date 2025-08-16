Daños en 5 autos por carambola en carretera a Rioverde

Dos personas resultaron lesionadas en una carambola de cinco vehículos en la carretera a Rioverde.

Los hechos esta tarde en la parte descendente del puente de avenida Los Pinos, con dirección al distribuidor Benito Juárez.

En el alcance participaron conductores de cinco vehículos, entre ellos, el de un taxi.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.

