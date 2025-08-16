logo pulso
Daños en 5 autos por carambola en carretera a Rioverde

Los hechos, esta tarde en la parte descendente del puente de avenida Los Pinos

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:41 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco / Pulso

Foto: Teodoro Blanco / Pulso

Dos personas resultaron lesionadas en una carambola  de cinco vehículos en la carretera a Rioverde.

Los hechos esta tarde en la parte descendente del puente de avenida Los Pinos, con dirección al distribuidor Benito Juárez.

En el alcance participaron conductores de cinco vehículos, entre ellos, el de un taxi. 

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades. 

