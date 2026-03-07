Fallece joven en moto al chocar contra poste

TAMASOPO. -Un joven que circulaba en motocicleta por el ejido El Chino, perdió la vida luego de estrellarse contra un poste de concreto.

El occiso fue identificado como Nicolás Castillo, de 28 años de edad, vecino de la delegación de Rascón, perteneciente al municipio de Ciudad Valles.

La noche del jueves circulaba en una motocicleta roja por el tramo carretero El Chino–Damián Carmona, cuando de manera repentina perdió el control de la unidad y se salió de la carretera, impactándose contra un poste.

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, y acudieron al auxilio elementos de Protección Civil de Tamasopo; sin embargo, el joven ya no tenía signos vitales.

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de procesar indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.