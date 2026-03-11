logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece joven motociclista tras ser arrollada

Camión cañero le invadió carril, pues el chofer esquivó un triciclo que circulaba a la orilla de la vía

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece joven motociclista tras ser arrollada

CIUDAD VALLES.- Una joven motociclista falleció luego de ser arrollada por un camión cañero, en la entrada a la colonia García Téllez.

El accidente ocurrió este martes poco antes del mediodía, en el cruce del bulevar Carretera al Ingenio y la calle Fidel Velázquez.

De acuerdo con la información recabada, una mujer joven, identificada como María Juanita Contreras, trabajadora del ingenio, circulaba por el carril izquierdo de la carretera en dirección a la zona centro, a bordo de una motoneta Italika negra.

Pero justo en la entrada a la colonia García Téllez, un camión cañero le invadió carril, pues el chofer esquivó un triciclo que circulaba a la orilla de la vía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La motociclista perdió el control de su unidad y se cayó; posteriormente, la última llanta del camión le pasó encima, por lo que sufrió lesiones graves.

El camionero no se detuvo, y la joven minutos después fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la llevaron a la clínica del IMSS, donde falleció.

Cabe mencionar que el camionero está plenamente identificado, pues regresó al lugar del accidente -a pie- para explicar que no chocó a la motociclista, pero no se dio cuenta de que le pasó encima. Al no haber flagrancia, los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no podían detenerlo, pero recabaron información y la enviaron a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP
Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

SLP

Redacción

Familia acusa a policías estatales de allanamiento y agresión.

Muere una motociclista embestida por camión cañero
Muere una motociclista embestida por camión cañero

Muere una motociclista embestida por camión cañero

SLP

Huasteca Hoy

Fue auxiliada por paramédicos pero murió en la clínica del IMSS de Ciudad Valles

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos
Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

SLP

Redacción

El conductor de una Jeep perdió el control cerca de Circuito Potosí; peritos municipales tomaron conocimiento

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes
Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

SLP

Huasteca Hoy

Menores fueron hallados lesionados en el Parque Colosio; CEDH inició una queja tras el señalamiento contra policías estatales