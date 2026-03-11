Fallece joven motociclista tras ser arrollada

CIUDAD VALLES.- Una joven motociclista falleció luego de ser arrollada por un camión cañero, en la entrada a la colonia García Téllez.

El accidente ocurrió este martes poco antes del mediodía, en el cruce del bulevar Carretera al Ingenio y la calle Fidel Velázquez.

De acuerdo con la información recabada, una mujer joven, identificada como María Juanita Contreras, trabajadora del ingenio, circulaba por el carril izquierdo de la carretera en dirección a la zona centro, a bordo de una motoneta Italika negra.

Pero justo en la entrada a la colonia García Téllez, un camión cañero le invadió carril, pues el chofer esquivó un triciclo que circulaba a la orilla de la vía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La motociclista perdió el control de su unidad y se cayó; posteriormente, la última llanta del camión le pasó encima, por lo que sufrió lesiones graves.

El camionero no se detuvo, y la joven minutos después fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la llevaron a la clínica del IMSS, donde falleció.

Cabe mencionar que el camionero está plenamente identificado, pues regresó al lugar del accidente -a pie- para explicar que no chocó a la motociclista, pero no se dio cuenta de que le pasó encima. Al no haber flagrancia, los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no podían detenerlo, pero recabaron información y la enviaron a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.