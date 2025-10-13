logo pulso
Seguridad

Fallece motociclista al derrapar y chocar

El hecho, en la avenida Fray Diego de la Magdalena donde se impactó contra una palmera

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece motociclista al derrapar y chocar

Un joven perdió la vida la madrugada de este domingo, luego de derrapar y sufrir lesiones graves al impactarse contra una palmera del camellón central en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en la capital potosina.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 de la mañana, cuando el joven conducía una motocicleta marca Itálica con dirección al barrio de Santiago. Al aproximarse a la calle 9-B de la colonia Industrial Aviación, perdió el control hacia su izquierda y terminó chocando contra una palmera.

El cuerpo del motociclista quedó tendido a unos 10 metros de distancia de la unidad, debido al fuerte impacto.

Paramédicos acudieron al lugar, pero al valorar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron la zona, mientras que agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

