CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN
ESTUDIANTES DESTACADOS EN LOS DEBATES FUERON PREMIADOS
Galeria
1/3
Con éxito se llevó a cabo la trigésima quinta edición del Tec Model of the United Nations (TECMUN) en el campus San Luis Potosí del Tecnológico de Monterrey.
El evento reunió a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, tanto del Tec como de diversas instituciones educativas de la comunidad potosina.
TECMUN es una simulación académica de las Naciones Unidas en la que los estudiantes representan a distintos países miembros, debatiendo y proponiendo soluciones a los principales retos globales.
Durante el desarrollo del Modelo de las Naciones Unidas TECMUN 35, se llevaron a cabo dos conferencias magistrales que ofrecieron a los participantes Alejandro Lozano y Miguel Gaxiola Centeno.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La ceremonia de clausura reconoció a los estudiantes más destacados con menciones honoríficas y premios a la mejor postura por comité. La Delegación de Ucrania fue galardonada como la Mejor Delegación de la edición, al contar con el mayor número de delegados premiados.
Asimismo, se reconoció a las mejores mesas de debate tanto en las categorías de preparatoria como de nivel profesional.
El éxito de TECMUN 35 fue posible gracias al compromiso y liderazgo del Secretariado, conformado por estudiantes de preparatoria y profesional del Tec, bajo la dirección de Sofía Navarro como Secretaria General e Ivanna Tello como Subsecretaria General, ambas estudiantes de la Escuela de Negocios.
no te pierdas estas noticias
UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE
Maru Bustos
COMPARTEN FELICIDAD CON SUS SERES QUERIDOS Y AMIGOS