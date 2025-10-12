CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Con éxito se llevó a cabo la trigésima quinta edición del Tec Model of the United Nations (TECMUN) en el campus San Luis Potosí del Tecnológico de Monterrey.

El evento reunió a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, tanto del Tec como de diversas instituciones educativas de la comunidad potosina.

TECMUN es una simulación académica de las Naciones Unidas en la que los estudiantes representan a distintos países miembros, debatiendo y proponiendo soluciones a los principales retos globales.

Durante el desarrollo del Modelo de las Naciones Unidas TECMUN 35, se llevaron a cabo dos conferencias magistrales que ofrecieron a los participantes Alejandro Lozano y Miguel Gaxiola Centeno.

La ceremonia de clausura reconoció a los estudiantes más destacados con menciones honoríficas y premios a la mejor postura por comité. La Delegación de Ucrania fue galardonada como la Mejor Delegación de la edición, al contar con el mayor número de delegados premiados.

Asimismo, se reconoció a las mejores mesas de debate tanto en las categorías de preparatoria como de nivel profesional.

El éxito de TECMUN 35 fue posible gracias al compromiso y liderazgo del Secretariado, conformado por estudiantes de preparatoria y profesional del Tec, bajo la dirección de Sofía Navarro como Secretaria General e Ivanna Tello como Subsecretaria General, ambas estudiantes de la Escuela de Negocios.