Fallece mujer en fuerte choque automovilístico

TAMUÍN.- Una mujer de edad avanzada perdió la vida y dos personas más resultaron gravemente lesionadas, luego de un aparatoso choque entre un camión y una camioneta, ocurrido la tarde de este lunes en el libramiento Valles-Tamuín.

De acuerdo con la información recabada, el accidente sucedió en el kilómetro 113, cerca del puente a desnivel del eje estatal Tamuín-San Vicente, donde hace unos cinco meses también sucedió un percance con saldo fatal.

En esta ocasión, los vehículos involucrados fueron un camión Isuzu blanco, con razón social “Gama”, y una camioneta SUV marca JAC color blanco, con placas de circulación del estado de Tamaulipas.

Se informó que la conductora de la camioneta, identificada como Marielena Ponce Castillo, de 90 años de edad, aparentemente salió de la lateral del puente para hacer retorno en incorporarse a la carretera de cuota, maniobra que está prohibida. Por esa vía circulaba a alta velocidad el camión, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra la camioneta, provocando que su unidad terminara volcada.

Marielena perdió la vida de manera instantánea, quedando atrapada entre los fierros retorcidos del vehículo. Sus acompañantes, Enrique Ponce García, también de 90 años de edad, y Bernardo Alejandro González Córdoba, de 50, ambos originarios de Tampico, Tamaulipas, resultaron con lesiones de gravedad.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes brindaron auxilio a los heridos y los trasladaron al Hospital Básico Comunitario.

Los ocupantes del camión, no sufrieron lesiones de consideración y rechazaron ser llevados a recibir atención médica.

El accidente ocasionó el cierre temporal de la circulación, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades involucradas.