Fallece trailero al volcarse en el Libramiento

Al circular por el Libramiento Oriente, el conductor de un tráiler perdió la vida al sufrir aparatosa volcadura cuando tomó una curva para acceder a la carretera a México, al parecer el peso le ganó y quedó prensado en la cabina de la unidad.

El accidente tuvo lugar antes de las cinco de la tarde de este martes, cuando el tráiler Kenworth color azul, con remolque tipo plataforma de la empresa Infinite México, circulaba por el Libramiento Oriente transportando en su plataforma un enorme rollo de acero de al menos 20 toneladas.

Cuando llegó al ramal de acceso a la carretera a México, el conductor tomó esa curva para acceder a la vía rumbo a la delegación La Pila, pero en eso el peso de la carga le ganó y de esta forma cedió sobre su lado izquierdo cayendo sobre la contención metálica y así sobrevino la aparatosa volcadura.

Algunos testigos pidieron auxilio y al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le prestaron ayuda al conductor del tráiler, de unos 50 años de edad, pero se percataron que había perdido la vida a causa de las lesiones y quedó prensado dentro de la cabina.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo del conductor del tráiler, el cual sería rescatado de entre los fierros de la cabina por los socorristas para su traslado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez aque acudieran a identificarlo.

Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal acudirían a tomar conocimiento del accidente, siendo el área acordonada para realización de las diligencias.