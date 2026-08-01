Fallece una turista a bordo de un autobús

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Una turista de la tercera edad falleció a bordo de un autobús cuando se dirigía a un paraje del municipio de El Naranjo.

La mañana de este viernes, el chofer de un autobús marca Volvo, color negro, de la empresa Select Tours, desvió su trayecto sobre la carretera Valles-Tamazunchale y se estacionó frente al Hospital General para pedir ayuda, pues una pasajera se había desvanecido.

Se trataba de María del Socorro Garza, de 79 años de edad, originaria de Monterrey, Nuevo León, quien presuntamente sufrió un infarto agudo al miocardio.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la información recabada, la septuagenaria viajó con un grupo de turistas a la Huasteca Potosina para conocer los parajes de la región. La noche del jueves se hospedaron en un hotel ubicado en los límites de Ciudad Valles con Tanlajás, y este viernes, a temprana hora, salieron con la intención de visitar el paraje El Meco, en el municipio de El Naranjo, cuando ocurrió el lamentable hecho.