Feminicida es condenado a 62 años de cárcel

Agentes de la Fiscalía General del Estado lograron más de 62 años de prisión ordinaria para un sujeto responsable del delito de feminicidio agravado, en hechos suscitados en el municipio de Villa de Arista.

Fue en septiembre del año 2022, cuando el acusado interceptó a la víctima, una menor de 14 años de edad, cuando se dirigía a la preparatoria del municipio mencionado y la llevó a los baños de una unidad deportiva, donde la agredió de forma sexual y posteriormente la privó de la vida por medio de asfixia.

Días después del hecho, Jorge "N" fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) y conducido ante la autoridad judicial.

Tras varias etapas de proceso penal, agentes del Ministerio Público aportaron diversos datos de prueba hasta que se consolidó el fallo condenatorio de este caso.

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En audiencia de explicación y lectura de sentencia, el responsable del delito de feminicidio agravado, recibió la sentencia condenatoria de 62 años y seis meses de prisión, así como dos cantidades económicas a pagar, respecto a la reparación del daño causado y una sanción pecuniaria.