Frustran secuestro de un hombre en Estanzuela

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic impidieron se llevara a cabo el secuestro de un hombre en la comunidad de Estanzuela, en donde persiguieron a los presuntos delincuentes quienes más adelante se internaron entre el monte y abandonaron tanto a la víctima como una camioneta para darse a la fuga.

Fue cerca de las nueve de la noche del sábado, cuando los agentes policiales realizaban un recorrido de seguridad por el camino vecinal que une a las comunidades de Estanzuela con la colonia Primero de Enero.

Fue en Estanzuela donde se les reportó que momentos antes varios maleantes habían robado un vehículo y se habían llevado a un hombre, por lo que se inició un operativo la zona.

Fue en el camino vecinal en donde los agentes vieron dos camionetas en donde viajaban los maleantes, quienes se dieron a la fuga y de esta forma se inició una persecución.

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Más adelante los sujetos se internaron entre el monte y ahí abandonaron una camioneta tipo pick up color negro, así como al hombre secuestrado, siendo éste auxiliado por los agentes policiales.

Al lugar también acudieron en apoyo elementos de la Guardia Civil Estatal y se buscó en un área de la zona pero no se pudo dar con el paradero de los delincuentes, quienes pudieron darse a la fuga.

El afectado fue atendido por los policías y la camioneta abandonada fue enviada a una pensión, en donde quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran las investigaciones sobre el caso, en espera también de la declaración de la misma víctima para que aportada mayor información sobre los captores.