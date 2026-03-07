logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fuertes daños, en accidente de avenida Salvador Nava

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Fuertes daños, en accidente de avenida Salvador Nava

Daños materiales de consideración se registraron durante un choque por alcance suscitado en la avendia Salvador Nava Martínez, en donde por suerte no hubo personas lesionadas.

El percance tuvo lugar cerca de las nueve y media de la mañana de este viernes, en donde un automóvil Volkswagen Vento se desplazaba por los carriles centrales en dirección de la avenida Juárez hacia la Zona Universitaria.

Fue en la parte ascendente del puente Coronel Romero, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de una camioneta Robust tipo caja color blanco, de la cual el conductor disminuía su velocidad debido a la afluencia vehicular prevaleciente.

Ante el impacto el carro se llevó la peor parte ya que sufrió serios daños en el frente, en tanto que la camioneta sólo acabó abollada y con la defensa semidesprendida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este hecho no hubo personas lesionadas y elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento, en espera que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo a través de sus aseguradoras. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pierde el control y choca contra camioneta en Av. Chapultepec
    Pierde el control y choca contra camioneta en Av. Chapultepec

    Pierde el control y choca contra camioneta en Av. Chapultepec

    SLP

    Redacción

    El vehículo se salió del camino y terminó en un lote contiguo a un autolavado

    Camión arrolla a motociclista
    Camión arrolla a motociclista

    Camión arrolla a motociclista

    SLP

    Redacción

    Accidente en cruce con carretera a Zacatecas deja un lesionado leve.

    Detienen a hombre con cristal en Abastos
    Detienen a hombre con cristal en Abastos

    Detienen a hombre con "cristal" en Abastos

    SLP

    Pulso Online

    La SSPC capitalina realizó un operativo en calle Legumbres

    Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales
    Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales

    Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales

    SLP

    Redacción

    Accidente por alcance en el puente Coronel Romero provocó solo daños materiales.