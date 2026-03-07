Fuertes daños, en accidente de avenida Salvador Nava

Daños materiales de consideración se registraron durante un choque por alcance suscitado en la avendia Salvador Nava Martínez, en donde por suerte no hubo personas lesionadas.

El percance tuvo lugar cerca de las nueve y media de la mañana de este viernes, en donde un automóvil Volkswagen Vento se desplazaba por los carriles centrales en dirección de la avenida Juárez hacia la Zona Universitaria.

Fue en la parte ascendente del puente Coronel Romero, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de una camioneta Robust tipo caja color blanco, de la cual el conductor disminuía su velocidad debido a la afluencia vehicular prevaleciente.

Ante el impacto el carro se llevó la peor parte ya que sufrió serios daños en el frente, en tanto que la camioneta sólo acabó abollada y con la defensa semidesprendida.

En este hecho no hubo personas lesionadas y elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento, en espera que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo a través de sus aseguradoras.