GCE detiene a seis ligados a robos en la capital

Seis personas fueron detenidas por su presunta participación en robos a comercios durante el denominado Operativo Galerías, implementado por la Guardia Civil Estatal en la colonia Progreso, en la capital potosina.

La corporación informó que la intervención se originó tras un reporte al sistema de emergencias 9-1-1 por un intento de robo en un establecimiento comercial. Al atender el llamado, los elementos detectaron la huida de los presuntos responsables a bordo de una unidad de transporte público, que fue ubicada calles más adelante al sur de la ciudad.

En el lugar fueron detenidas seis personas, entre ellas cinco adultos y una menor de edad, a quienes se les aseguró mercancía diversa presuntamente relacionada con el ilícito.

De acuerdo con información preliminar, los detenidos son identificados como presuntos responsables de robos a comercio en distintos puntos de San Luis Potosí, operando principalmente mediante el uso de unidades de transporte público.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

