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Golpean a familiares y acaban encerrados

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Golpean a familiares y acaban encerrados

En atención a reportes, oficiales de la Policía Municipal capitalina realizaron el aseguramiento de dos hombres señalados por violencia familiar. 

    El primer hecho se registró en la colonia María Cecilia, donde una mujer solicitó el apoyo policial para denunciar a su hijo por agresiones verbales y físicas contra ella y una de sus hijas.

La parte afectada manifestó su deseo de proceder, por lo que permitió el ingreso de los oficiales a su vivienda para realizar la detención del señalado, identificado como Oscar "N" de 33 años. 

El segundo reporte se registró en la colonia Industrial San Luis, donde una mujer de 37 años solicitó la presencia policial ya que minutos antes había sido agredida físicamente por su esposo. 

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La mujer señaló a Edgar "N" de 36 años, como el responsable de ejercer violencia en su contra por lo que solicitó su detención. 

En ambos casos, los hombres señalados fueron trasladados al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente y enseguida fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada. 

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