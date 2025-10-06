logo pulso
Seguridad

Gráfico | Emite SSPC medidas para prevenir el "carding"

Explica la corporación cómo se hacen los fraudes digitales con las tarjetas bancarias

Por Redacción

Octubre 06, 2025 04:35 p.m.
A
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para la prevención del "carding", un tipo de fraude digital con las tarjetas bancarias.

¿Qué es el Carding?

Es un tipo de fraude digital donde delincuentes roban datos de las tarjetas de crédito o débito para hacer compras o transferencias, sin tu autorización.

¿Cómo opera?

Los ciberdelincuentes obtienen los datos mediante "phishing" o páginas web falsas a las que te invitan y posiblemente accediste. Después los usan para realizar pagos, transferencias o clonar tarjetas.

¿Cómo prevenirlo?

-Utiliza tarjetas virtuales

-Activa notificaciones bancarias

-No guardes tus datos en cualquier sitio

-No uses WiFi público para realizar pagos

-Configura límites de compra en tu tarjeta

En general, se recomienda hacer todo para cuidar tu dinero protegiendo tu información personal.

La Policía Cibernética Municipal también puso a disposición de la población el teléfono de Atención Ciudadana: 4443293281

