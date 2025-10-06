Gráfico | Emite SSPC medidas para prevenir el "carding"
Explica la corporación cómo se hacen los fraudes digitales con las tarjetas bancarias
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para la prevención del "carding", un tipo de fraude digital con las tarjetas bancarias.
¿Qué es el Carding?
Es un tipo de fraude digital donde delincuentes roban datos de las tarjetas de crédito o débito para hacer compras o transferencias, sin tu autorización.
¿Cómo opera?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los ciberdelincuentes obtienen los datos mediante "phishing" o páginas web falsas a las que te invitan y posiblemente accediste. Después los usan para realizar pagos, transferencias o clonar tarjetas.
¿Cómo prevenirlo?
-Utiliza tarjetas virtuales
-Activa notificaciones bancarias
-No guardes tus datos en cualquier sitio
-No uses WiFi público para realizar pagos
-Configura límites de compra en tu tarjeta
En general, se recomienda hacer todo para cuidar tu dinero protegiendo tu información personal.
La Policía Cibernética Municipal también puso a disposición de la población el teléfono de Atención Ciudadana: 4443293281
no te pierdas estas noticias
Gráfico | Emite SSPC medidas para prevenir el "carding"
Redacción
Explica la corporación cómo se hacen los fraudes digitales con las tarjetas bancarias
Adolescente golpea a su madre e intenta incendiar su casa en la San Rafael
Huasteca Hoy
El menor, presuntamente drogado, roció gasolina a una motocicleta y quiso prender fuego a la vivienda antes de huir
Mujer ebria choca en el Centro y termina detenida
Huasteca Hoy
Tras provocar un accidente en avenida Juárez e intentar escapar, fue alcanzada y entregada a la Policía