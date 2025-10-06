Mujer ebria choca en el Centro y termina detenida

Ciudad Valles. - Una mujer en aparente estado de ebriedad fue detenida la noche del domingo luego de provocar un accidente vial en pleno Centro de Ciudad Valles y tratar de darse a la fuga.

El hecho ocurrió sobre la avenida Juárez, donde la conductora de un automóvil Nissan Versa blanco chocó por alcance contra otro vehículo. Testigos señalaron que, tras el impacto, la mujer aceleró para escapar, pero la persona afectada la siguió y alertó a la Policía Municipal.

Agentes de Seguridad Pública y Tránsito arribaron minutos después, logrando interceptarla. Aunque la conductora intentó llegar a un acuerdo con la otra persona y aceptó pagar los daños, los oficiales constataron que conducía en estado de ebriedad y había cometido varias infracciones.

Por ello, fue puesta a disposición del juez calificador, mientras su vehículo fue asegurado y trasladado a un corralón municipal.

