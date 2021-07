Hallan 21 cuerpos en fosa común de Reynosa, Tamaulipas

La búsqueda de tres salvadoreños desaparecidos, develó los restos de 21 cuerpos en una fosa común del panteón municipal Sagrado Corazón en Reynosa, Tamaulipas. Autoridades ministeriales, en apoyo de peritos guatemaltecos y alemanes, realizaron durante 15 días, la exhumación de los restos luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitara atención a las exigencias de familiares de tres desaparecidos de El Salvador.

Por ello se logró que un Fiscal Federal otorgara el permiso para abrir una de las fosas que se encuentran en este cementerio situado sobre el bulevar Hidalgo en esta frontera. María Isela Valdez Chaires, representante del Colectivo de Búsqueda de Personas 10 de Mayo lamentó las condiciones en que se exhumaron los cuerpos pues dijo, no se siguieron los protocolos para la conservación de los restos.

Dijo que los cuerpos fueron encontrados envueltos en cobijas, atados de pies y manos con alambres, desmembrados o embolsados. Lamentable Por su parte el matrimonio formado por Juan Antonio Rabasa Robles y Griselda Beas Ornelas lamentaron que se haga más caso a la petición de búsqueda para extranjeros, que para los mexicanos. "Le pedimos al presidente de México que ponga atención en nuestros casos, que venga a Reynosa, que arregle ya la inseguridad que existe en esta frontera".

Esta pareja se encuentra a la búsqueda de sus hijos Jesús Alejandro quien fue secuestrado en el año 2012 con apenas 18 años y Emiliano en el 2015 contando con 19 años de edad. "Las desapariciones de mis hijos se dieron porque ayudé a algunas familias a buscar a personas secuestradas, descubrí cosas que a las autoridades no les gustaron, funcionarios corruptos y por eso también se llevaron a mi esposo en 2014, lo golpearon y por si fuera poco, nos meten a la cárcel a mi esposo y a mí".

Dijo que pese a todo esto, ellos seguirán alzando la voz para encontrar a sus hijos pero sobre todo, para que las búsquedas sigan y que se respeten los protocolos de identificación. "Tenemos autoridades antisecuestros y policías muy buenos, muy inteligentes, pero les inventan expedientes para encarcelarlos por trabajar bien, quieren gente que se adapte a la corrupción por eso, es que estos procesos de búsqueda no funcionan".