Hallan a hombre muerto en Mexquitic

Vecinos lo descubrieron en su vivienda, por ahora se desconocen las causas

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan a hombre muerto en Mexquitic

Un hombre fue encontrado muerto en su vivienda ubicada en la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Mexquitic de Carmona, por ahora se ignoran las causas de la muerte pero ya las autoridades investigan el caso.

Fue la mañana de este domingo, cuando vecinos del ahora occiso acudieron a buscarlo a su domicilio y en la mencionada comunidad ubicada en el camino que lleva al Santuario del Desierto.

Con sorpresa se percataron que el hombre estaba sin vida pero por ahora no se informó si presentaba algún tipo de lesiones o si el deceso se debió a causas naturales.

Agentes de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar la entrada a la casa, dando aviso a su vez a las demás autoridades para que acudieran a iniciar las investigaciones.

Por su parte, personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para conocer las causas de la muerte y entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició la carpeta de investigación sobre el deceso para determinar si hubo o no delito que perseguir.

