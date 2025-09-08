Bajo investigación, agente de la PDI acusado de golpiza a expareja

Además de valorar una posible responsabilidad penal por violencia en contra de su expareja, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, inició un procedimiento administrativo en contra de un oficial de la Policía de Investigación (PDI).

En días pasados, la ciudadana Lourdes Vázquez denunció que su expareja José Armando N., elemento de la PDI, la agredió de manera severa provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La institución de procuración de justicia, aseveró que luego de abrir las indagatorias, tanto penal como administrativa, se continuará en el desahogo de las mismas para determinar probables responsabilidades.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, refirió que, si bien el elemento de investigación continúa en activo en la corporación, derivado del proceso administrativo se busca su separación.

