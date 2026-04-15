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Hampón pretendió robar champú en Aurrerá

Por Redacción

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Hampón pretendió robar champú en Aurrerá

Derivado de la atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto robo, esto en la colonia Villas del Sol.

Los oficiales municipales se presentaron en la Bodega Aurrerá ubicada en la calle Negrete, en la colonia mencionada, donde personal del establecimiento indicó que un hombre intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Los policías soledenses ubicaron al reportado en el lugar y, luego de entrevistarlo, se identificó como Félix "N" de 37 años, a quien le encontraron tres envases de champú, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo y posteriormente fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

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