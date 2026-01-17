Hampón robaba cableado en Av. Santos Degollado

En monitoreo del sistema de vigilancia del C4 Municipal, agentes de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de un hombre que fue encontrado en flagrancia robando cable de postes de alumbrado público en la avenida Santos Degollado. El implicado había sustraído cerca de 15 metros de cable, afectando el suministro de iluminación de la zona.

A través de un reporte del C4 Municipal, oficiales de Guardia Municipal fueron informados de la presencia de un hombre en la avenida Santos Degollado aparentemente robando cableado eléctrico. Al acudir el reporte confirmaron el hecho, encontrando al sujeto en el camellón central extrayendo el cableado del alumbrado público.

Ante esto se realizó la detención de Jaime "N" de 47 años, quien tenía en las inmediaciones un diablito de metal con más metros de cable de alumbrado público, dando un total de 15 metros, además de tres bolsas con diversos metales y una bicicleta.

Enseguida el implicado fue canalizado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica donde resultó en estado de ebriedad, posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí