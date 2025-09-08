logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Fotogalería

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hay tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol: FGE

La Fiscalía estatal detuvo recientemente a Jesús "N" por violación específica

Por Rubén Pacheco

Septiembre 08, 2025 01:49 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

Jesús N. de 40 años de edad, entrenador de fútbol detenido el pasado 5 de septiembre en la capital, mantenía una relación sentimental con la niña de 12 años, con quien fue sorprendido al interior de un automóvil.

Con este caso, en lo que va del año la Fiscalía General del Estado (FGE) contabiliza tres carpetas de investigación con características similares, es decir, hombres adultos que sostenían una relación de pareja con niñas y adolescentes.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, detalló que el sábado pasado el imputado fue puesto a disposición del juez de control por el delito de violación específica, donde el acusado se acogió a la duplicidad del término constitucional y en la actualidad se mantiene en prisión preventiva.

Describió que Jesús 'N'. conocía a la familia de la infante, manteniéndose una relación como entrenador, pero también de índole sentimental. “La niña, pues lo defendía, pero es una cuestión que derivado de la edad que ella tiene, pues es una violación”, expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fiscal general adujo que, por las características de la causa penal, se trataría de una agravante la circunstancia de que él sea su entrenador, sumado a la penal por violación específica.

“Ahí lo que impera es la minoría de edad, que las niñas no tienen el conocimiento y la madurez ni física ni psicológica para establecer qué es una relación de índole sexual y las implicaciones que tiene, sobre todo el abuso por parte de ellos en el tema de que son personas mayores de edad”, recalcó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales
Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales

Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales

SLP

Redacción

Hasta el momento, no se cuenta con ficha de búsqueda sobre alguna desaparición, señaló la FGE

Hay tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol: FGE
Hay tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol: FGE

Hay tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol: FGE

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía estatal detuvo recientemente a Jesús "N" por violación específica

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Zona Industrial
Hallan cuerpo en estado de descomposición en Zona Industrial

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Zona Industrial

SLP

Redacción

De acuerdo con el reporte estaba bocabajo y en un estanque

Accidente en el retorno de Tantobal; responsable huyó
Accidente en el retorno de Tantobal; responsable huyó

Accidente en el retorno de Tantobal; responsable huyó

SLP

Huasteca Hoy

El conductor de un Platina salió ileso pese a los daños