Hay tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol: FGE

Jesús N. de 40 años de edad, entrenador de fútbol detenido el pasado 5 de septiembre en la capital, mantenía una relación sentimental con la niña de 12 años, con quien fue sorprendido al interior de un automóvil.

Con este caso, en lo que va del año la Fiscalía General del Estado (FGE) contabiliza tres carpetas de investigación con características similares, es decir, hombres adultos que sostenían una relación de pareja con niñas y adolescentes.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, detalló que el sábado pasado el imputado fue puesto a disposición del juez de control por el delito de violación específica, donde el acusado se acogió a la duplicidad del término constitucional y en la actualidad se mantiene en prisión preventiva.

Describió que Jesús 'N'. conocía a la familia de la infante, manteniéndose una relación como entrenador, pero también de índole sentimental. “La niña, pues lo defendía, pero es una cuestión que derivado de la edad que ella tiene, pues es una violación”, expuso.

La fiscal general adujo que, por las características de la causa penal, se trataría de una agravante la circunstancia de que él sea su entrenador, sumado a la penal por violación específica.

“Ahí lo que impera es la minoría de edad, que las niñas no tienen el conocimiento y la madurez ni física ni psicológica para establecer qué es una relación de índole sexual y las implicaciones que tiene, sobre todo el abuso por parte de ellos en el tema de que son personas mayores de edad”, recalcó.