Accidente en el retorno de Tantobal; responsable huyó

CIUDAD VALLES. Un automóvil particular se impactó contra una camioneta la madrugada de este lunes, en el kilómetro 355 de la carretera federal Valles–Tamazunchale, a la altura del retorno cercano al ejido Tantobal.

El percance ocurrió poco antes del amanecer, cuando una camioneta Ford Lobo roja que circulaba de Valles hacia Tamazunchale intentó incorporarse en el retorno y le cerró el paso a un Nissan Platina. El conductor del sedán no alcanzó a frenar y terminó chocando contra el costado de la pick up.

El Platina quedó con severos daños en la parte frontal, pero de manera milagrosa su conductor salió ileso. En tanto, el responsable del accidente se dio a la fuga.

Cabe recordar que en ese mismo punto se han registrado hechos de gravedad: el pasado 28 de agosto de 2025 un choque y volcadura dejaron dos lesionados, mientras que el 21 de marzo de este año un accidente similar cobró la vida de cinco personas, entre ellas una menor de edad.

El retorno de Tantobal se ubica a escasos cincuenta metros de una curva cerrada, lo que lo convierte en un punto de alto riesgo para los automovilistas.