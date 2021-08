Hombre sufre atentado a balazos, está grave 

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue ingresado a una clínica particular de esta ciudad, con una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Se trata de Jesús P. de 45 años de edad, con domicilio en el ejido El Centinela del municipio de Tamuín, quien hasta el momento se reporta grave.

Fue la tarde del viernes, cuando este hombre, fue atacado a balazos, muy cerca del municipio de Ébano, según informaron las autoridades policiales. Debido a que la herida fue en la cabeza, quedó inconsciente, y fue trasladado en una camioneta particular a Ciudad Valles, aunque pidieron apoyo a la Cruz Roja, y los paramédicos interceptaron la unidad sobre el libramiento Tamuín - Valles, encargándose del traslado a la clínica particular. Sobre los responsables no se supo nada.