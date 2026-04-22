Hunden a banda de defraudadores de autos

Como parte de las acciones de seguimiento a la presunta financiera fraudulenta detectada en la capital potosina, la Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión en reclusión en contra de seis individuos.

Cabe señalar que la mayoría de estas personas había sido previamente asegurada en flagrancia por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y amenazas; no obstante, derivado del avance en las investigaciones, fueron relacionadas con el esquema fraudulento, por lo que ahora enfrentan un nuevo mandamiento judicial por el delito de fraude.

Mario "N", Eduardo "N", Aldair Jhosimar "N", Sebastián "N", Ricardo "N" y Diego "N" estarían vinculados en al menos cuatro carpetas de investigación por hechos similares, en los que presuntamente operaban bajo la razón social "Deluxe Cars", donde obtenían recursos económicos sin concretar la entrega de vehículos.

Con base en las indagatorias desarrolladas por la Fiscalía, un Juez de Control libró las órdenes de aprehensión correspondientes. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación acudieron al centro penitenciario de la delegación La Pila, para dar cumplimiento a dichos mandamientos.

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Los imputados fueron informados que en próximas horas serán presentados ante un Juez de Control para responder por el delito de fraude; en tanto, la Fiscalía Potosina continuará con las investigaciones para esclarecer en su totalidad estos hechos.

El modus operandi de los sujetos defraudadores era de que contactaban a las víctimas para ofrecerles vehículos a crédito sin los requisitos habituales como checar buró de crédito o comprobantes de ingresos, les pedían un enganche considerable pero luego no entregaban las unidades y los amenazaban diciendo que ya tenían sus datos personales y que les harían daño si reclamaban algo.

Para ello tenían unas oficinas para aparentar formaliad en un edificio de la calle Benigno Arriaga, en el Barrio de Tequis, en donde citaban a los afectados para defraudarlos.