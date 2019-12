Identifican a hombre que se ahogó dentro de una pileta en Valles

CIUDAD VALLES. Los elementos de la Policía de Investigación lograron dar con los familiares de la persona que fue encontrada sin vida ayer por la tarde en una pileta contigua al Centro Cultural; el fallecido era un albañil que residía en el fraccionamiento Las Huastecas.

Se trataba de Martín N., contaba con 56 años de edad, y vivía solo en el fraccionamiento antes mencionado, el cual se ubica al sur de la ciudad. Sus familiares perdieron comunicación con él desde el viernes pasado.

Según las investigaciones, el quincuagenario no usaba el transporte público, ni tenía algún otro medio de transporte, sólo caminaba, y se presume que el pasado fin de semana, se introdujo al predio donde estaba la pileta y no se dio cuenta que ésta no tenía tapa, y cayó por accidente hacia el interior.

El cadáver fue examinado por un médico forense de la Séptima Delegación de la Fiscalía General de Justicia, quien no encontró lesiones y determinó que la causa del deceso fue asfixia por sumersión completa (ahogamiento), por lo tanto no había delito por perseguir.