Impactan tres vehículos en Av. Salvador Nava

Nuevamente la avenida Salvador Nava fue escenario de un choque por alcance con la participación de tres vehículos esto en la parte descendiente del puente Rutilo Torres en dirección hacia el distribuidor Juárez.

El hecho tuvo lugar cerca de las doce del mediodía de este sábado, en que se suscitó la carambola en la mencionada avenida, en la cual participaron tres vehículos, siendo un automóvil Mazda color blanco, un automóvil Volkswagen Vento color azul y una camioneta Chevrolet de color rojo, las cuales presentaban daños materiales considerables.

Ante el accidente, algunos testigos llamaron a los paramédicos y al sitio acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes procedieron a dar la atención a los ocupantes de las unidades pero determinaron que no presentaban golpes graves y por lo tanto no necesitaban traslado a un hospital.

A fin de no entorpecer el tráfico, los vehículos participantes fueron llevados hacia la lateral de la avenida, en donde los conductores esperaban llegar a un acuerdo reparatorio de los daños a través de sus compañías aseguradoras ya que en este caso afortunadamente no hubo personas lesionadas.

