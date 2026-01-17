logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incautan 65 kilos de "mota" en El Charquillo

La GCE y el Ejército realizaron labores de vigilancia e inteligencia

Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan 65 kilos de "mota" en El Charquillo

Como parte del combate a los delitos de alto impacto, elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, incautaron más de 60 kilos de marihuana durante una incursión en la comunidad de El Charquillo, ubicada en el Camino al Desierto, en la capital potosina.

Durante el desarrollo de estos recorridos estratégicos y labores de inteligencia, se logró el aseguramiento de la importante cantidad de estupefacientes, así como partes de un arma de fuego larga, lo que representa un golpe significativo a las actividades ilícitas en la zona.

Lo asegurado consiste en 101 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 65 kilogramos,  un cañón con guardamano, además de una mira telescópica, ambos componentes correspondientes a un arma de fuego larga.

Tras el aseguramiento, los indicios fueron debidamente embalados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad competente que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará lo conducente conforme a derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este caso no se reportaron detenidos pero se esperan las investigaciones de las autoridades federales para la obtención de órdenes de aprehensión contra quien resulte responsable de la posesión del enervante. 

La Guardia Civil Estatal, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes que permitan prevenir delitos, debilitar estructuras criminales y garantizar la paz social y el orden. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae presunto generador de violencia en Villa de Arista
Cae presunto generador de violencia en Villa de Arista

Cae presunto generador de violencia en Villa de Arista

SLP

Redacción

Al detenido le aseguraron 25 dosis de cristal durante un operativo preventivo.

Aseguran 65 kilos de marihuana en El Charquillo
Aseguran 65 kilos de marihuana en El Charquillo

Aseguran 65 kilos de marihuana en El Charquillo

SLP

Redacción

Operativo conjunto decomisa droga y partes de un arma larga.

Cae sujeto por violencia y difusión de imágenes íntimas de la víctima
Cae sujeto por violencia y difusión de imágenes íntimas de la víctima

Cae sujeto por violencia y difusión de imágenes íntimas de la víctima

SLP

Redacción

Mandamiento judicial fue ejecutado en calles de la zona centro de la ciudad capital

Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz
Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz

Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz

SLP

Redacción

Moisés Omar detenido en SLP por delito de homicidio en Veracruz. Colaboración entre Fiscalías.