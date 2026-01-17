Incautan 65 kilos de "mota" en El Charquillo

Como parte del combate a los delitos de alto impacto, elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, incautaron más de 60 kilos de marihuana durante una incursión en la comunidad de El Charquillo, ubicada en el Camino al Desierto, en la capital potosina.

Durante el desarrollo de estos recorridos estratégicos y labores de inteligencia, se logró el aseguramiento de la importante cantidad de estupefacientes, así como partes de un arma de fuego larga, lo que representa un golpe significativo a las actividades ilícitas en la zona.

Lo asegurado consiste en 101 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 65 kilogramos, un cañón con guardamano, además de una mira telescópica, ambos componentes correspondientes a un arma de fuego larga.

Tras el aseguramiento, los indicios fueron debidamente embalados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad competente que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará lo conducente conforme a derecho.

En este caso no se reportaron detenidos pero se esperan las investigaciones de las autoridades federales para la obtención de órdenes de aprehensión contra quien resulte responsable de la posesión del enervante.

La Guardia Civil Estatal, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes que permitan prevenir delitos, debilitar estructuras criminales y garantizar la paz social y el orden.