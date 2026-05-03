Incautan caja seca con reporte de hurto

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación logró el aseguramiento de una caja seca que contaba con reporte de robo vigente en la capital potosina.

El hallazgo se realizó sobre la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí–Querétaro, a la altura de la Delegación La Pila, donde los agentes investigadores tuvieron a la vista una caja seca en aparente estado de abandono, abierta y sin carga, sin que persona alguna acreditara su legal propiedad o posesión.

Al verificar sus datos, se estableció que se trata de una caja seca marca Hyundai, modelo 2025, color blanco, la cual cuenta con reporte de robo vigente desde el 7 de marzo de 2026 en el estado de San Luis Potosí, bajo el registro correspondiente, relacionada con el delito de robo con violencia.