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Incautan droga en el Mercado República

Por los andenes, los municipales hallaron dosis de marihuana, cocaína y piedra

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Incautan droga en el Mercado República
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      En las inmediaciones del Mercado República, la policía capitalina incautó diversas dosis de drogas, como parte de las acciones permanentes para combatir el narcomenudeo.

      Mariahuana, cocaína y piedra fueron las sustancias aseguradas en un recorrido de vigilancia realizado en la zona centro de la ciudad.

      Los hechos ocurrieron cuando oficiales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR), recibieron un reporte que informaba de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, por lo que se aproximaron a la calle de Pedro Montoya para verificar.

      Al llegar, se inspeccionó la zona frente al acceso al área de andenes de descarga del Mercado República, donde detectaron que los señalados habían dejado una bolsa negra.

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      Al realizar una revisión de la misma, los agentes localizaron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas cinco bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 43.4 gramos; 11 bolsas tipo ziploc con cocaína, con un peso aproximado de 3.4 gramos; así como 12 bolsas tipo ziploc que contenían piedra, con un peso aproximado de 3.8 gramos

      Las sustancias aseguradas fueron embaladas y puestas a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

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