Incautan motos robadas, hay un detenido

En distintas acciones operativas, oficiales de la Guardia Municipal capitalina realizaron la localización de dos motocicletas con reporte de robo, en una de las intervenciones se realizó la detención de un hombre que fue encontrado tripulando la unidad y no acreditó la propiedad.

El primer hecho se registró en la lateral de la carretera ´57 y la avenida José de Gálvez, donde los agentes acudieron al llamado de un ciudadano que reportó haber observado una motocicleta que le había sido robada en días pasados, la cual era tripulada por una persona desconocida.

Enseguida los oficiales marcaron el alto al motociclista y le pidieron acreditar la propiedad de la unidad marca Itálika color negro con gris, sin mostrar ningún documento.

Ante el señalamiento y la no acreditación de la propiedad, los oficiales procedieron con la detención de Juan De Dios "N" de 29 años.

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En una segunda intervención, oficiales de Guardia Municipal localizaron en calles de la zona centro, una motocicleta marca Bajaj Pulsar 200 color gris con blanco, la cual contaba con reporte de robo desde el pasado 19 de abril.

En ambos casos, las unidades fueron remolcadas a una pensión, en tanto se notificó a la Fiscalía General del Estado de los hallazgos para los trámites legales correspondientes.