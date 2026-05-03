Incautan un arsenal y drogas en Mexquitic

Al desmantelar un supuesto punto de distribución de drogas, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron el decomiso de un arsenal, marihuana, cristal y miles de pastillas sicotrópicas, todo descubierto mediante operativos de seguridad en el municipio de Mexquitic de Carmona.

De acuerdo a información de la corporación, el operativo se dio mediante la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional, en donde participante autoridades de los tres órdenes de gobierno quienes asestaron un duro golpe a la delincuencia.

Mediante labores de inteligencia, los agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN), localizaron cinco armas de fuego largas, 29 cargadores, 766 cartuchos útiles, cinco kilos con 936 gramos de marihuana, 3 mil 440 tabletas psicotrópicas y un kilo con 550 gramos de "cristal", además de 22 cigarros artesanales de marihuana.

Aunque no hubo personas detenidas, con este operativo se logró desarticular un probable punto de distribución de narcóticos, reafirmando el compromiso de las autoridades de fortalecer la seguridad para abonar a la paz social. Todo lo asegurado fue remitido a las autoridades respectivas para que se lleven a cabo las investigaciones.

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