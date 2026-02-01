Incendio acaba con maderería en la Rivas Guillén

Un fuerte incendio acabó con una maderería ubicada en la colonia Rivas Guillén, también alcanzó a una camioneta que ahí se encontraba causando grandes pérdidas al propietario pero por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El reporte sobre el hecho se dio a las 09:30 de la mañana, cuando vecinos se alertaron de un incendio en la maderería Ruiz ubicada en la calle Los Arriaga casi esquina con calle Reforma, en la colonia mencionada.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil municipal de Soledad y Protección Civil Estatal, con el fin de comenzar las labores de combate al fuego.

De acuerdo a información de Protección Civil Estatal, el siniestro se registró en el interior de la carpintería, afectando también a una camioneta tipo caja que se encontraba en el sitio y, según primeras inspecciones el incidente pudo originarse por un cortocircuito.

Tras contactar con el propietario, se confirmó que el establecimiento estaba fuera de funcionamiento al momento del incendio, por lo que no se reportan personas lesionadas aunque los daños materiales son cuantiosos ya que se consumieron materia prima, herramientas y la camioneta que ahi estaba.

Por su parte, durante las labores de combate al incendio, agentes de Tránsito Municipal de Soledad realizaron el cierre de circulación en las calles Los Arriaga y Reforma, debido a las labores implementadas por los Bomberos Metropolitanos y personal de Protección Civil.

Los agentes abanderaron el área con el objetivo de resguardar la zona y agilizar el tránsito vehicular en vialidades alternas.