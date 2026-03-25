logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Fotogalería

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incendio consume decenas de vehículos

Por Redacción

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio consume decenas de vehículos

TAMAZUNCHALE.- Un incendio de gran magnitud en el corralón de la pensión vehicular Maravillas, consumió decenas de unidades chatarra.

Fuentes oficiales informaron que el incendio fue reportado este lunes por la tarde, y en las labores de control y sofocación participaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como corporaciones policiacas, quienes trabajaron de manera coordinada para contener el siniestro.

El incendio generó una densa columna de humo negro, visible a varios puntos del Municipio, lo que alertó a la población y provocó la movilización de los cuerpos de auxilio.

Hasta el momento, las causas que originaron el fuego no han sido determinadas por las autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al caer la noche, los trabajos continuaban en el lugar, donde los brigadistas realizaban labores de remoción de escombros y enfriamiento, con el objetivo de evitar la reactivación de las llamas y controlar por completo la situación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Joven muere en accidente de motocicleta en Tamuín
    Joven muere en accidente de motocicleta en Tamuín

    Joven muere en accidente de motocicleta en Tamuín

    SLP

    Huasteca Hoy

    Socorristas de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, pero el joven ya había fallecido por el impacto

    VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala
    VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala

    VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala

    SLP

    Redacción

    Los captaron cámaras del C4

    Cae director de Policía en Matehuala con marihuana y "cristal"
    Cae director de Policía en Matehuala con marihuana y "cristal"

    Cae director de Policía en Matehuala con marihuana y "cristal"

    SLP

    Redacción

    Se le aseguró también un vehículo oficial Nissan tipo Versa

    Vuelca tráiler en Villa de Reyes
    Vuelca tráiler en Villa de Reyes

    Vuelca tráiler en Villa de Reyes

    SLP

    Redacción

    Solo deja daños y derrame de diésel