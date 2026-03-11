Incendio consume hectáreas de maleza en Mexquitic de C.

Al menos tres hectáreas de maleza fueron consumidas durante un incendio forestal ocurrido en la comunidad de Picacho, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, el cual fue combatido por personal de Protección Civil Estatal y Municipal de Mexquitic, por suerte no hubo personas lesionadas.

Fue la tarde de este martes cuando se reportó el incendio que se ubicaba a un costado de la avenida Picacho, rumbo a la comunidad de Cruces y Carmona, por lo que se solicitaba la presencia de los socorristas.

Socorristas de PCE y de Mexquitic de Carmona, se desplazaron al sitio en donde se detectó que se estaba consumiendo la maleza, incluyendo mezquites, magueyes y nopales propios de la zona.

Durante un tiempo considerable los brigadistas combatieron las llamas hasta que finalmente pudieron extinguirlas por completo, aunque se estimó que para entonces se habían quemado unas tres hectáreas de la flora del lugar.

Sin embargo, no hubo personas lesionadas en este caso y finalmente todo quedó bajo control, retirándose los socorristas una vez que se cercioraron que las llamas no resurgieran.