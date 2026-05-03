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Incendio de pastizal alcanza empresa en Z.I.

Por Redacción

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio de pastizal alcanza empresa en Z.I.

Un incendio que inició en un área de pastizal se extendió hasta las instalaciones de una empresa recicladora de materiales peligrosos, por lo que diversos cuerpos de auxilio se avocaron a combatir el fuego antes que causara mayores daños y hasta una tragedia.

Fue la tarde del viernes, que se reportó un incendio de pastizal que inició en un lote baldío en el Eje 110 de la Zona Industrial, en el cual las llamas se ampliaron devorando maleza seca hasta que llegaron a una empresa recicladora de materiales peligrosos y chatarra, por lo que el fuego tomó mayor fuerza.

Debido a ello, personal del área operativa de la Coordinación Estatal de Protección Civil, acudió a a atender el siniestro incendio en la empresa, junto con integrantes del H, Cuerpo de Bomberos voluntarios.

Ya en la empresa las llamas alcanzaron montañas de material almacenado para reciclar, lo que alertó a los trabajadores pero por fortuna nadie resultó lesionado.

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