Incendio en planta recicladora alarma a vecinos de Fracción La Angostura Norte

Un incendio tuvo lugar esta tarde en una planta recicladora y causó alarma entre los residentes de Fracción La Angostura Norte, específicamente en la calle Laureles. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas cuando los vecinos notaron una columna de humo proveniente del lugar e inmediatamente alertaron a los cuerpos de emergencia.

Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes rápidamente se dispusieron a sofocar las llamas. Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el fuego, y las autoridades continúan en el lugar realizando las labores de control y enfriamiento para evitar mayores riesgos entre la población

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí