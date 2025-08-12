Incendio en planta recicladora alarma a vecinos de Fracción La Angostura Norte

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Agosto 12, 2025 06:00 p.m.
Un incendio tuvo lugar esta tarde en una planta recicladora y causó alarma entre los residentes de Fracción La Angostura Norte, específicamente en la calle Laureles. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas cuando los vecinos notaron una columna de humo proveniente del lugar e inmediatamente alertaron a los cuerpos de emergencia.

Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes rápidamente se dispusieron a sofocar las llamas. Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el fuego, y las autoridades continúan en el lugar realizando las labores de control y enfriamiento para evitar mayores riesgos entre la población

 

