Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal
En el municipio de Matehuala se cumplimentó un mandamiento judicial en contra de Isaac "N", señalado por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de posesión simple. Esta acción fue realizada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
El imputado había sido detenido anteriormente en la Huasteca potosina por elementos policiales preventivos, quienes lo encontraron en posesión de posibles estupefacientes.
Posteriormente, obtuvo su libertad bajo caución, siendo informado por agentes del Ministerio Público que las investigaciones en su contra continuarían.
Derivado de lo anterior, se solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de Isaac "N". Dicho mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la PDI, quienes localizaron y aseguraron al imputado en el municipio de Matehuala, sobre la carretera a Villa de la Paz.
El detenido fue trasladado a la Delegación Segunda de la FGESLP, donde se le practicó una valoración médica.
Posteriormente, fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde continuará con su proceso penal respectivo.
