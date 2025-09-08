Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales

Si bien ya se realizan investigaciones para determinar la veracidad de un video donde aparece una mujer interrogada supuestamente por un grupo criminal, hasta el momento, no se cuenta con ficha de búsqueda sobre su desaparición, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este fin de semana circuló en redes sociales una videograbación, donde se observa a una joven mujer sometida y con los ojos vendados mientras la interrogan. Si bien, se desconoce dónde se videograbó el contenido, la víctima refiere ser residente del municipio de Charcas.

Cuestionada sobre si la FGE ha tenido algún acercamiento con el gobierno municipal de Charcas para tratar de ubicar a la mujer, la fiscal general respondió que hasta el momento no se tiene ningún conocimiento.

En entrevista, contrastó que, aunque en el contenido audiovisual la víctima dice su nombre a los captores, el Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) trabajan en corroborar su identificación.

