logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Fotogalería

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales

Hasta el momento, no se cuenta con ficha de búsqueda sobre alguna desaparición, señaló la FGE

Por Redacción

Septiembre 08, 2025 02:13 p.m.
A
Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales

Si bien ya se realizan investigaciones para determinar la veracidad de un video donde aparece una mujer interrogada supuestamente por un grupo criminal, hasta el momento, no se cuenta con ficha de búsqueda sobre su desaparición, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Este fin de semana circuló en redes sociales una videograbación, donde se observa a una joven mujer sometida y con los ojos vendados mientras la interrogan. Si bien, se desconoce dónde se videograbó el contenido, la víctima refiere ser residente del municipio de Charcas.

Cuestionada sobre si la FGE ha tenido algún acercamiento con el gobierno municipal de Charcas para tratar de ubicar a la mujer, la fiscal general respondió que hasta el momento no se tiene ningún conocimiento.

En entrevista, contrastó que, aunque en el contenido audiovisual la víctima dice su nombre a los captores, el Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) trabajan en corroborar su identificación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales
Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales

Indagan video de mujer interrogada por supuestos criminales

SLP

Redacción

Hasta el momento, no se cuenta con ficha de búsqueda sobre alguna desaparición, señaló la FGE

Investigan tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol
Investigan tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol

Investigan tres casos de abuso similares al de entrenador de futbol

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía estatal detuvo recientemente a Jesús "N" por violación específica

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Zona Industrial
Hallan cuerpo en estado de descomposición en Zona Industrial

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Zona Industrial

SLP

Redacción

De acuerdo con el reporte estaba bocabajo y en un estanque

Accidente en el retorno de Tantobal; responsable huyó
Accidente en el retorno de Tantobal; responsable huyó

Accidente en el retorno de Tantobal; responsable huyó

SLP

Huasteca Hoy

El conductor de un Platina salió ileso pese a los daños