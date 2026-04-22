Individuos se paseaban en automóvil hurtado

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por tripular un vehículo con reporte de robo; dicha acción se realizó en la colonia Los Gómez, como resultado de la presencia desplegada en la demarcación para inhibir conductas delictivas.

Los agentes municipales transitaban sobre Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia mencionada, donde observaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance para señalarle al conductor la falta cometida.

En el coche viajaban dos individuos, quienes después de varios minutos de diálogo se identificaron como Noé "N" de 21 años y Juan "N" de 25, adoptando ambos una actitud evasiva, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes y a la par se consultó el vehículo en Plataforma México.

El resultado mostró que el auto marca Ford Mustang, modelo 2004, de color negro y rojo, contaba con reporte de robo vigente.

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A los sujetos se les hizo saber que serían detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición junto con el objeto constitutivo de delito.