logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Individuos se paseaban en automóvil hurtado

Por Redacción

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Individuos se paseaban en automóvil hurtado

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por tripular un vehículo con reporte de robo; dicha acción se realizó en la colonia Los Gómez, como resultado de la presencia desplegada en la demarcación para inhibir conductas delictivas.

Los agentes municipales transitaban sobre Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia mencionada, donde observaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance para señalarle al conductor la falta cometida.

En el coche viajaban dos individuos, quienes después de varios minutos de diálogo se identificaron como Noé "N" de 21 años y Juan "N" de 25, adoptando ambos una actitud evasiva, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes y a la par se consultó el vehículo en Plataforma México.

El resultado mostró que el auto marca Ford Mustang, modelo 2004, de color negro y rojo, contaba con reporte de robo vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A los sujetos se les hizo saber que serían detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición junto con el objeto constitutivo de delito.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Manifestantes cierran Eje Vial frente a la FGE
    Manifestantes cierran Eje Vial frente a la FGE

    Manifestantes cierran Eje Vial frente a la FGE

    SLP

    Pulso Online

    La SSPC y Policía Vial implementan operativo desde avenida Reforma

    Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe
    Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe

    Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe

    SLP

    Huasteca Hoy

    Paramédicos y bomberos voluntarios atendieron al trabajador y lo trasladaron al hospital por lesiones

    Caen dos sujetos con drogas y ponchallantas en Ciudad Valles
    Caen dos sujetos con drogas y ponchallantas en Ciudad Valles

    Caen dos sujetos con drogas y "ponchallantas" en Ciudad Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    La Fiscalía General del Estado determinará la situación jurídica

    Hallan vehículo robado en tianguis de la Fenapo
    Hallan vehículo robado en tianguis de la Fenapo

    Hallan vehículo robado en tianguis de la Fenapo

    SLP

    Rolando Morales

    Las revisiones y el seguimiento de los casos continuarán, anunció la SSPC