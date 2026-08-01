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Infestan serpientes casas en Fracc. Los Lagos

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Infestan serpientes casas en Fracc. Los Lagos
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      Tres serpientes que causaban temor en vecinos del fraccionamiento Los Lagos, en el municipio de Villa de Pozos, fueron retiradas por elementos de Protección Civil Estatal quienes luego de atraparlas las llevaron a un despoblado en donde finalmente las liberaron dentro de su hábitat.

      En el transcurso de este viernes, a la dependencia de auxilio se reportaron tres casos de avistamiento de los reptiles.

      Un caso fue reportado dentro de una vivienda de la calle Lago de Pátzcuaro, en la privada Azul Los Lagos, donde los habitantes indicaban que en el patio trasero se encontraba el reptil y temían les hiciera daño.

      Los socorristas procedieron a atraparlo y lo metieron a un costal para sacarlo de la casa y así llevarlo al monte para finalmente soltarlo.

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      El otro hecho fue en el salón de usos múltiples del circuito Lago Popof, en donde se reportó que había una culebra cerca de la alberca vecinal y los brigadistas se dirigieron al lugar para atraparla. Los habitantes indicaron que la vieron deslizarse el área, por lo que decidieron pedir auxilio.

      El tercer caso también se reportó dentro de una vivienda ubicada en la calle Lago Cardiel, en donde los habitantes se espantaron al ver que en el área del comedor estaba una serpiente de considerable tamaño, por lo que pidieron ayuda.

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