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Seguridad

Inician proceso a presuntos homicidas de enfermero

Aprovecharon que uno era de confianza para entrar a su casa y cometer el crimen

Por Redacción

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Inician proceso a presuntos homicidas de enfermero

CIUDAD VALLES. -Los dos hombres que habrían participado en el crimen del enfermero Gabriel García ya fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión.

Este martes, como se tenía agendado, en el Centro Integral de Justicia Penal de Ciudad Valles se dio continuidad a la audiencia de vinculación a proceso contra los imputados Alan Eduardo "N" y José Eduardo "N".

Como se informó con anterioridad, estos dos sujetos vivían en el fraccionamiento El Consuelo y eran vecinos del enfermero Gabriel García, quien fue hallado sin vida el 25 de marzo de 2026 al interior de su domicilio.

Los litigantes de la Fiscalía General del Estado expusieron que Alan Eduardo era una persona de confianza para la víctima, pero se aprovechó de la situación para ingresar al inmueble con otros dos individuos, y entre los tres lo sometieron, agredieron y posteriormente lo privaron de la vida, con el objetivo de robarle varios objetos de valor.

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Parte de lo robado fue recuperado durante las investigaciones; estaba en la casa de los ahora procesados, y se considera evidencia fehaciente del crimen.

Con base en los elementos antes mencionados, el Juez de Control decidió vincular a proceso a los dos hombres, ordenando prisión preventiva oficiosa. Será dentro de unos meses cuando concluyan las investigaciones para posteriormente iniciar el juicio.

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